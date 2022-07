Depois dos filhos, a sogra. Kate Middleton fotografa Camilla Parker Bowles

Camilla Parker Bowles, duquesa da Cornualha, é a protagonista da nova capa da revista britânica “Country Life”. Contudo, esta é uma capa especial para a duquesa já que foi feita a pedido e por Kate Middleton.

A companheira do príncipe Carlos, que está prestes a celebrar 75 anos, pediu que a fotografia fosse tirada pela duquesa de Cambridge.

Segundo o jornal “The Telegraph”, esta foi uma das exigências de Camilla em relação à capa. Quando questionada sobre a imagem escolhida, terá respondido: “Oh, eu gostaria muito que Catherine fizesse isso’”, contou Mark Hedges, editor chefe da revista “Country Life”.

“Passei três ou quatro minutos a pensar desesperadamente e a procurar mentalmente uma fotógrafa profissional chamada Catherine. Então, de repente, entendi o que ela quis dizer – uma das coisas mais incríveis que podem acontecer”, contou ainda o editor.

Em causa está um retrato em que Camilla surge de vestido azul floral e branco enquanto relaxa no jardim da sua casa, em Wiltshire. Foi Kate Middleton, a nora, que fez a imagem. Aliás, a mulher do príncipe William tem assinado, com amplo elogio, as imagens oficiais dos filhos – os príncipes George, Charlotte e Louis Arthur – e em contextos familiares.

A imagem foi ainda partilhada nas redes sociais da revista e na página oficial da Clarence House.

Numa segunda imagem é ainda possível ver Kate Middleton a tirar fotografias.

A revista está prevista ir para as bancas no próximo dia 13 de julho. Esta edição serve para assinalar o aniversário de Camilla e os 125 anos da publicação.

Já em 2013, o Príncipe Carlos protagonizou uma capa da mesma revista para assinalar o seu 65º aniversário. Em 2020, a princesa Anne esteve em destaque na publicação pelo seu 70º aniversário.