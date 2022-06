Divulgada fotografia rara do príncipe William quando era mais novo

A associação solidária responsável por gerir a coleção real divulgou, esta terça-feira, 21 de junho, uma fotografia do príncipe William quando era bebé.

Em dia de festa, com o 40.º aniversário do príncipe, a Royal Collection Trust juntou-se às várias mensagens de parabéns que apareceram nas redes sociais para o duque de Cambridge. No perfil de Instagram, a associação publicou uma imagem rara.

“Feliz aniversário para o duque de Cambridge. Esta é uma fotografia do jovem príncipe com o seu pai”, pode ler-se na legenda de um registo fotográfico de 1984.

William Arthur Philip Louis é o filho mais velho de Carlos, príncipe de Gales, e Diana, a princesa de Gales. Lembre-se que o casal teve também um filho mais novo, Harry, que vive nos Estados Unidos, com a mulher, Meghan Markle.