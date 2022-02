Donald Trump diz que os EUA não vão pagar a segurança de Harry e Meghan

Donald Trump afirmou que os Estado Unidos da América não vão pagar as despesas da segurança de Harry e Meghan.

Depois de três meses a residirem no Canadá, os duques de Sussex mudaram-se para os EUA, onde vão dar início à fase do afastamento oficial da família real britânica e tornarem-se financeiramente independentes da rainha.

No entanto, o presidente revelou este domingo nas redes sociais a sua posição quanto aos custos alusivos à segurança do casal, referindo que os mesmo ficam ao encargo dos próprios.

“Sou um grande amigo e admirador da rainha e do Reino Unido. Noticiou-se que Harry e Meghan, que deixaram Inglaterra, residiriam permanentemente no Canadá. Agora, deixaram o Canadá pelos Estados Unidos. Contudo, os Estados Unidos não pagarão pela segurança deles. Terão de ser eles a pagar”, escreveu Donald Trump no Twitter.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020