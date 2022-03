Eis a primeira fotografia oficial da filha de Harry e Meghan

Harry e Meghan divulgaram, esta quinta-feira, 23 de dezembro, a primeira fotografia da filha mais nova, Lilibet Diana. A bebé surge no cartão de Natal.

Depois de seis meses em que não tinha sido publicada qualquer imagem da neta da rainha Isabel ll de Inglaterra, eis que aparece o registo fotográfico oficial dos duques de Sussex com a família.

“Este ano recebemos a nossa filha, Lilibet, no mundo. O Archie fez-nos ‘Mama’ e ‘Papa’ e a Lilibet fez de nós uma família”, escreveram no postal.

O príncipe e a ex-atriz revelaram que a fundação Archewell vai fazer donativos durante esta época festiva a associações que “ajudam e protegem as famílias” como a Team Rubicon e Paid Leave for All.

Aquando do nascimento da segunda filha do casal, os dois partilharam a boa-nova, através de um comunicado. “Estamos agradecidos pelo amor e orações que sentimos de todo o mundo. Obrigado pela vossa simpatia constante e apoio durante este período especial da nossa família”, agradeceram, na altura.

O primeiro nome Lilibet “Lili” trata-se de uma homenagem à rainha e Diana foi escolhido como tributo à princesa Diana, mãe de Harry e William. Além de Lilibet, Harry e Meghan também são pais de Archie, de dois anos.