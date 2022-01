Eis os presentes de Natal oferecidos pela família real britânica

Foram revelados alguns invulgares objetos oferecidos pela família real britânica na tradicional troca de presentes de Natal.

Na véspera de dia 24, a família real britânica reúne-se na residência privada da rainha Isabel II, em Sandrigham, Londres, para a troca de presentes que, ao contrário do que se espera, é um momento bastante descontraído, com a tradição de oferecer objetos fora do comum uns aos outros.

De acordo com o “The Mirror”, entre os presentes mais divertidos estão uma touca de banho que o príncipe Harry ofereceu à avó, um assento de sanita de couro branco, que o príncipe Carlos recebeu da irmã, a princesa Ana, um conjunto “cria a tua própria namorada” que Kate Middleton ofereceu ao duque de Sussex, antes de ele namorar com Meghan.