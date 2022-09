“Em momentos destes temos de nos unir”, diz Kate Middleton sobre a reunião de William e Harry

Kate Middleton falou sobre a união entre os príncipes William e Harry depois da morte da rainha Isabel ll de Inglaterra.

A mulher do príncipe William esteve com Harry e a mulher, Meghan Markle, nas cerimónias fúnebres que têm estado a decorrer no Reino Unido em homenagem à monarca, de 96 anos.

Face ao reencontro dos dois irmãos, a agora princesa de Gales admitiu que nesta altura a família tem de se unir. “Em momentos como este temos de nos unir”, disse Kate Middleton ao “Telegraph”.

William e Harry ficaram de relação “tremida”, segundo a imprensa internacional, após o duque de Sussex ter ido viver com a companheira para os Estados Unidos, onde reside atualmente.

Na altura, Harry e Meghan abdicaram dos títulos para se tornarem independentes financeiramente e o “The Sunday Times” afirmou que esta decisão foi tomada face à atitude opressiva de William.

Perante à polémica, os príncipes chegaram a emitir um comunicado, através de um porta-voz, referindo que não estão chateados.