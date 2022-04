Família real britânica lembra príncipe Filipe

Depois do evento de homenagem, na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra, a família real fez questão de fazer nova homenagem ao príncipe Filipe, um ano depois da sua morte.

A rainha Isabel ll de Inglaterra marcou presença no tributo ao marido. Mesmo assim, a monarca deixou uma breve homenagem nas redes sociais ao companheiro, que perdeu a vida a 9 de abril.

Na partilha pode ver-se um vídeo com imagens do casamento dos dois, com o poema “The Patriarchs – An Elegy”, do autor Simon Armitage.

Também o príncipe Carlos e a companheira, Camila, recordaram Filipe: “A lembrar o duque de Edimburgo hoje, um ano depois da sua morte”.

Lembre-se que a família real anunciou a morte do príncipe através do perfil de Twitter. “É com profunda dor que a sua majestade, a rainha, anuncia a morte do seu amado marido, a alteza real, o príncipe Filipe, duque de Edimburgo. A sua alteza real morreu esta manhã no Castelo de Windsor”.