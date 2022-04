Família Real inglesa reage a entrevista de Meghan e Harry: “Triste e preocupante”

A família real inglesa acaba de reagir à entrevista do príncipe Harry e de Meghan Markle a Oprah Winfrey, nos Estados Unidos: “Declarações tristes e preocupantes”, refere o Palácio de Buckingham.

A notícia foi divulgada pela cadeia de televisão inglesa BBC e cita um comunicado do Palácio de Buckingham: a família real acaba de reagir à polémica entrevista do príncipe Harry e de Meghan Markle à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, no passado domingo.

A questão racial de que os duques de Sussex falaram foi vista “com preocupação” pela Rainha Isabel II e será “discutida internamente”.

Recorde-se que a ex-atriz adiantou que existiu uma constante preocupação por parte da família real sobre o quão escura seria a cor de pele do primeiro filho do casal, Archie. Lembre-se que os dois vão ser pais novamente.