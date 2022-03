Família real dá os parabéns a Harry e Meghan pela segunda gravidez

A família real deu os parabéns ao príncipe Harry de Inglaterra e à sua mulher, Meghan, pela segunda gravidez da duquesa de Sussex.

Depois de ter sido anunciado que a ex-atriz está grávida novamente, a família real britânica reagiu, através de um comunicado enviado à revista “People”, dando os parabéns aos duques.

“A Sua Majestade, o Duque de Edimburgo, o Príncipe de Gales e toda a família estão ‘encantados’ e desejam-lhes o melhor”, informou um representante à publicação norte-americana.

Antes de anunciarem a segunda gravidez publicamente, segundo o mesmo site, Harry e Meghan avisaram a Casa Real com antecedência. Recorde-se que os dois estão à espera de um segundo filho, depois de terem tido Archie, de um ano.

Os duques de Sussex casaram-se a 19 de maio de 2018, na Capela de São Jorge, em Windsor, no Reino Unido. Atualmente, o casal vive em Los Angeles, nos Estados Unidos, após tere abandonado o cargo de membros seniores da realeza.

No início do ano, Harry e Meghan anunciaram na conta de Instagram o afastamento da família real britânica com a renúncia dos cargos e a vontade de se tornarem “financeiramente independentes”.