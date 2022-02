Fatia de bolo do casamento de princesa Diana e príncipe Carlos está em leilão

Uma fatia de um dos bolos de casamento da princesa Diana e do príncipe Carlos, em julho de 1981, está em leilão.

Cerca de 40 anos após um dos casamentos mais assistidos da família real britânica, a 29 de julho de 1981, uma fatia dos 23 bolos oferecidos para a cerimónia será vendida em leilão.

A fatia de bolo, com um brasão real em dourado, vermelho, azul e prateado, que se manteve conservada com película aderente, foi inicialmente adquirida por Moyra Smith, uma das empregadas do palácio, mas, posteriormente, foi vendida a um colecionador, em 2008, que decidiu colocá-la em leilão, cerca de 13 anos depois.

A fatia de bolo “parece estar exatamente nas mesmas condições de quando foi originalmente vendida, mas desaconselha-se a ser ingerida”.

O leilão irá ocorrer a 11 de agosto. A fatia de bolo deverá ser vendida por entre 350 e 580 euros.