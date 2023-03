Fotografia de família feliz não afasta rumores de crise no casamento de William e Kate

Os príncipes de Gales partilharam imagens de uma família feliz, mas, nos bastidores, há relatos de discussões constantes entre William e Kate Middleton… apimentadas por uma alegada amante do pretendente ao trono.

As semanas que restam até à coração de Carlos III de Inglaterra, a 6 de maio, estão a ser marcadas por instabilidade no seio da família real britânica: não bastavam os problemas causados pelo livro lançado por Harry, duque de Sussex, com inconfidências sobre os Windsor, como, agora, a “firma” – como a apelidou Meghan Markle -, lida com a alegada crise no casamento de William, 40 anos, – primeiro na linha de sucessão do trono -, e Kate Middleton, 41 anos. Há relatos de discussões, gritos e, até, de uma alegada amante do príncipe de Gales – que nem terá oferecido flores à mulher no Dia de São Valentim.

No passado domingo, Kate Middleton e o príncipe William usaram seu perfil oficial no Instagram para celebrar o Dia da Mãe em Inglaterra, com imagens da princesa de Gales ao lado dos filhos: o príncipe George, de nove anos, a princesa Charlotte, de sete, e o príncipe Louis, de quatro. Esta aparente normalidade a que muitos súbditos, no Instagram, apelidaram de “encantadora” não desfaz as dúvidas sobre o que se passa realmente na intimidade do casal que, na esfera pública, transmite aos britânicos e ao mundo uma ideia de união.

No livro “Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in The Royal Family”, o biógrafo real Tom Quinn descreve que há muitas discussões entre os príncipes de Gales. “Eles têm discussões terríveis onde até há coisas a voar. Tanto William como Kate sentem-se muito pressionados e estão cercados por pessoas. E isso deixa-os sob stress”, refere o autor britânico.

Segundo Quinn, os dois têm, até, alcunhas um para o outro: Kate refere-se ao marido como “bebé”, enquanto William a chama de “princesa Doolittle”. Nos tempos de diversão, ela ainda o chamará de “careca” e, quando o príncipe está zangado, refere-se a ela como “querida”.

De acordo com fontes citadas pelo livro, a princesa “é uma apaziguadora, por instinto”, enquanto William “costuma ceder, por odiar confrontos”.

A alegada amante

Para adensar os rumores de crise no casamento, a comunicação britânica e espanhola noticiou que William terá passado o Dia de São Valentim com uma alegada amante, Rose Hanbury, figura dada como próxima de Casa Real há muitos anos. Os dois terão jantado juntos num restaurante italiano em Londres e, segundo um empregado, William terá oferecido à companhia um colar de pérolas. O jornal “The Independent” acrescentou que uma florista terá mesmo perguntado a Kate se o filho mais velho de Carlos III lhe ofereceu flores, ao que a princesa terá respondido que não esperava esse gesto do marido.

Recorde-se que, já em 2019, quando William e Rose foram fotografados juntos numa festa, foi insinuado que o príncipe teria sido infiel durante a terceira gravidez de Kate Middleton, o que terá motivado a princesa a exigir que a amiga do marido fosse imediatamente retirada do circulo de amigos da família.