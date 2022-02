Ausente do funeral, Meghan vai homenagear Filipe de Edimburgo em “eventos privados”

Meghan não vai marcar presença no funeral do marido da rainha Isabel ll de Inglaterra, o príncipe Filipe. No entanto, a duquesa de Sussex vai assistir em direto à cerimónia e homenagear o duque de Edimburgo em “eventos privados”.

A mulher do príncipe Harry foi desaconselhada pelos médicos a viajar da Califórnia, nos Estados Unidos, para Windsor, Inglaterra, onde vão decorrer as cerimónias fúnebres de Filipe.

Mesmo estando longe, a ex-atriz vai assistir ao funeral através de uma ligação de vídeo em direto e, ainda, homenagear o duque de Edimburgo em “eventos privados”, tal como contou o Palácio de Buckingham.

Já o marido de Meghan, Harry, vai estar no funeral na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, assim como os restantes familiares e amigos mais próximos. Lembre-se que a Casa Real britânica anunciou a morte de Filipe a 9 de abril.

Aquando da notícia da morte do duque de Edimburgo, Meghan e Harry juntaram-se às várias homenagens enviadas à família real. “Em memória da sua alteza príncipe de Edimburgo. Obrigado pelo seu serviço… Fará muita falta”, pode ler-se.