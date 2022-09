Príncipe Harry completa 38 anos em momento de dor com a morte da avó, a rainha

O príncipe Harry de Inglaterra completa 38 anos, esta quinta-feira, 15 de setembro. No entanto, encontra-se a ultrapassar um momento de dor após a morte da avó, a rainha Isabel ll.

O filho do agora Rei Carlos lll celebra o seu 38.º aniversário no Reino Unido, uma semana depois da morte da monarca de 96 anos no Castelo Balmoral, na Escócia.

Harry e Meghan Markle encontram-se em solo britânico, devido às cerimónias fúnebres de homenagem à rainha Isabel ll, que decorreram durante a semana e terminam com o funeral marcado para 19 de setembro.

Desde que abdicaram dos títulos seniores da família real e se tornaram financeiramente independentes, os dois residem na Califórnia, nos Estados Unidos, com os filhos, Archie, de três anos, e Lilibet, de um.

O príncipe Harry reencontrou o irmão mais velho, príncipe William, num evento público depois da Imprensa Internacional ter avançado que existia um clima de mal-estar entre os dois.

“Em momentos como este temos de nos unir”, disse a mulher de William, Kate Middleton, ao “Telegraph”