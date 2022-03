Harry e Meghan compram casa nos Estados Unidos

Harry e Meghan compraram uma casa em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, no início de julho, deixando a mansão luxuosa que um amigo da ex-atriz tinha cedido.

Desde que chegaram a território norte-americano, Harry e Meghan estavam a viver na casa de um dos melhores amigos da ex-atriz, Tyler Perry. No entanto, segundo a Imprensa, a casa não era do agrado do príncipe.

Desta vez, os dois compraram mesmo uma casa e não estão como convidados de ninguém, tal como revelou uma fonte ao “site” “Page Six”. “É nesta casa que eles querem continuar a viver”.

Por esta ser a primeira casa da qual são donos, Harry e Meghan estão muito felizes. “Tiveram seis semanas de completa privacidade”, adiantou a fonte.

“Eles querem criar raízes aqui, nesta comunidade calma, que tem muita privacidade. É aqui que querem educar Archie”, acrescentou.