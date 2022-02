Harry e Meghan contra o Facebook

Harry e Meghan estão envolvidos numa campanha para tentar destruir o discurso de ódio no Facebook.

O casal, que abdicou dos títulos reais e está a viver em Los Angeles, nos Estados Unidos, juntou-se ao movimento “Stop Hate for Profit”, que une empresários que normalmente gastam dinheiro em publicidade na plataforma.

De acordo com a revista norte-americana “People”, o objetivo passa por parar de investir dinheiro na publicidade do Facebook para alertar para a falta de controlo da empresa no discurso racista que existe na rede social.

“Como temos vindo a desenvolver a Archewell, uma das áreas que os duques de Sussex se querem focar é o discurso de ódio. Temos trabalhado com recursos humanos e grupos de trabalho nisso”, adiantou uma fonte à publicação.

Recorde-se que o Facebook foi criticado por não ter retirado um comentário negativo por parte do presidente dos Estados, Donald Trump, sobre o movimento Black Lives Matter.