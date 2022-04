Harry e Meghan desistem oficialmente da marca “Sussex Royal”

Harry e Meghan anunciaram, este sábado, em comunicado, que desistiram oficialmente dos títulos reis na marca “Sussex Royal”.

Um mês depois de Meghan e Harry terem acordado afastar-se da família real para serem financeiramente independentes e viverem fora do Reino Unido, nem tudo está a correr como planearam.

Apesar de manterem a conta oficial de Instagram e de terem lançado um site assente nos títulos reais, o casal, que foi proibido pela rainha Isabel II de usar o “Sussex Royal” a nível mundial e usar o termo para ações comerciais, o casal anunciou, em comunicado, o abando da marca.

“Embora o duque e a duquesa estejam focados em planos para estabelecer uma nova organização sem fins lucrativos, dadas as regras específicas do governo do Reino Unido em torno do uso da palavra ‘Royal’, foi acordado que a associação não terá, quando for anunciada nesta primavera, o nome Sussex Royal Foundation”, diz um representante no site oficial de Harry e Meghan.

“O duque e a duquesa de Sussex não pretendem usar ‘Sussex Royal’”, sublinha, acrescentando que os pedidos para registar a marca foram retirados.