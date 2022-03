Harry e Meghan preparam lançamento de biografia para contarem a sua história desde que saíram do palácio real até ao momento em que estão a viver em Los Angeles, no Estados Unidos.

Depois de terem abdicado dos títulos reais e, por consequência, dos compromissos da família real britânica, o casal tem apostado na sua independência financeira, procurando os melhores negócios para se envolverem.

Aquando da tomada de decisão de se afastarem da Casa Real, Harry e Meghan foram alvos de bastantes críticas quer pela Imprensa, pelos especialistas em realeza e alguns seguidores.

Agora, de acordo com o site Page Six, os dois preparam-se para divulgar uma biografia intitulada “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family” no dia 11 de agosto, com entrevistas exclusivas de ambos.

