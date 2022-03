Harry e Meghan vão viver com a mãe da ex-atriz quando a quarentena acabar

Harry e a sua mulher, Meghan, vão viver com a mãe da ex-atriz quando a quarentena devido à pandemia mundial da Covid-91 terminar.

O casal deixou o Canadá e mudou-se para Los Angeles, nos Estados Unidos, para estar mais próximo das oportunidades de negócios e dos seus representantes. No entanto, ainda não conseguiram ver Doria Ragland, mãe de Meghan.

Segundo o jornal britânico “The Sun”, os dois estão à procura de uma casa que tenho um anexo para a progenitora da ex-atriz ter a sua independência e não invadir o espaço de Harry e Meghan.

“Quando a quarentena terminar, o Harry e a Meghan vão se mudar – e eles querem que a Doria esteja incluída nestes planos. Ela é muito independente e não quer invadir o espaço deles. Irá ter o seu próprio anexo”, relatou uma fonte.

Esta mudança dá-se, de acordo com a informação divulgada, para que Doria Ragland ajude a tomar conta do filho do casal, Archie.

“A família tem vindo a brincar e dizer que a Meghan e o Harry vão ter agora uma ama permanente, mas a verdade é que a Meghan não confia em muitas pessoas e a Doria é a sua base. O Harry também é recetivo à ideia de viver com a sua sogra”, rematou.

