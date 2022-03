Príncipe Harry considerado o homem mais sexy da realeza

Príncipe Harry foi considerado o homem mais sexy da realeza internacional. O prémio foi atribuído pela pela revista norte-americana “People”.

O marido da ex-atriz Meghan Markle, que se encontra a viver na Califórnia, nos Estados Unidos, garantiu o primeiro lugar tabela classificativa organizada pela publicação norte-americana.

Harry ficou à frente do seu irmão, William, de Carl Phillip, da Suécia, de Felix, do Luxemburgo e de Mateen, do Brunei. A votação foi feita perante o público da revista “People”.

Lembre-se que o príncipe é pai de Archie, fruto da relação com Meghan Markle. Os três vivem em Los Angeles, na Califórnia, depois de se terem afastado da família real, tornando-se independentes financeiramente.

Recentemente, o neto da rainha Isabel ll de Inglaterra participou pela primeira vez num espetáculo de comédia. O evento decorreu a 18 de novembro e foi conduzido pelo humorista e apresentador Jon Stewart.