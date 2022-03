Sabe como Harry e Meghan festejaram segundo aniversário de casamento? Com comida mexicana e margaritas

O príncipe Harry de Inglaterra e a mulher, Meghan, festejaram o segundo aniversário de casamento, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com comida mexicana e margaritas.

Desde que abdicaram dos títulos de membros seniores da família real britânica, os duques de Sussex estão a residir em território norte-americano com os filhos, Archie e Lilibet Diana.

Apesar de estarem fechados em casa, devido à pandemia da covid-19, os dois não deixaram de festejar o aniversário de casamento, que se assinalou a 19 de maio, e aproveitaram para jantar, recordar alguns convidados da cerimónia e trocar presentes tradicionais.

Segundo Omid Scobie e Carolyn Durand, autores do livro “Finding Freedom”, sobre a saída do casal da família, que se preparam para divulgar uma nova edição, Harry e Meghan passaram o dia “a lembrar o ano de 2018 com várias pessoas que fizeram parte da celebração do casamento”.

“Terminaram o dia com um favorito do sul da Califórnia: comida mexicana encomendada de um restaurante local popular, regado com margaritas (com álcool para ele e sem álcool para ela). Como presentes, trocaram objetos feitos de algodão”, partilharam.