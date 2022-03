Harry e Meghan trabalham com agência que lançou as Kardashians

Harry e Meghan estão a tentar ser “financeiramente independentes”, por isso, decidiram contratar a agência Fame by Sheeraz que trabalhou com a família Kardashian.

Depois de se terem afastado das funções reais e se terem mudado para o Canadá, o casal procura novas fontes de receitas financeiras. Para isso, conta com a ajuda da empresa que transformou as Kardashians numa potência nas redes sociais e não só.

“A Sheeraz, Inc aceita agora pedidos de presenças e apoio para o príncipe Harry e para Meghan Markle. Clientes do Médio Oriente, Índia, Estados Unidos e Ásia podem agora enviar-nos propostas oficiais e nós trataremos de as enviar diretamente aos seus representantes”, pode ler-se em comunicado no Instagram.

Contudo, o palácio real de Kensington enviou um comunicado a desmentir a situação, alegando que o príncipe e a sua mulher não iriam tomar qualquer decisão por agora sobre o seu futuro.

Perante esta resposta da casa real britânica, a empresa Fame by Sheeraz reagiu, rapidamente, no perfil de Instagram: “Antes de ser princesa, Meghan foi uma atriz de Hollywood.”

