Harry garante o primeiro emprego após deixar a família real

O príncipe Harry de Inglaterra arranjou o primeiro emprego depois de ter abandonado o cargo de membro seniores da família real britânica para se tornar financeiramente independentes.

O marido da ex-atriz Meghan Markle já tinha revelado durante a entrevista polémica com Oprah Winfrey, transmitida pela CBS, originalmente, que estava a viver da herança que a mãe, a princesa Diana, lhe deixou.

Sem qualquer apoio financeiro da família real, Harry está cada vez mais perto da independência financeira. É que o príncipe é o novo consultor da empresa tecnológica “BetterUpInc”, tal como revelou ao “Wall Street Journal”. “Espero poder ajudar a impactar a vida das pessoas”, afirmou, em comunicado.

O neto da rainha Isabel ll vai trabalhar como consultor de uma aplicação que se foca na saúde mental e no “online coaching”. O “The Independent” revelou ainda que Harry irá criar conteúdos inspirados no impacto da morte da mãe e terá como funções relacionar-se com organizações de solidariedade.