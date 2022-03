Harry recorda local inusitado onde se encontrava com Meghan

O príncipe Harry recordou o local surpreendente onde se encontrava com Meghan Markle no início da relação.

O duque de Sussex revelou, numa entrevista ao ator Dax Shepard, no podcast “Armchair Expert, alguns detalhes acerca do início da relação com a duquesa, inclusive, como evitava os paparazzi.

O príncipe Harry contou que o casal chegou a encontrar-se secretamente num supermercado. “A primeira vez que nos encontramos foi num supermercado em Londres. Nós trocámos mensagens enquanto as pessoas olhavam estranhamente para mim e chegavam perto de mim e me diziam ‘olá’ ou outra coisa qualquer. Usei um boné de basebol, olhava para o chão e tentei manter-me irreconhecível”, afirmou.

Atualmente a residir na Califórnia, nos EUA com a mulher, Meghan, e o filho, Archie, assumiu que continua a ter problemas com os paparazzi, mas está a ser ajudado por um vizinho para saber se está a ser vigiado.

O casal está atualmente a aguardar o nascimento do segundo filho, que, já se sabe, será uma menina.