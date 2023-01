Harry revela ter acreditado que Diana fingiu a morte: “Recusei-me a aceitar”

O príncipe Harry de Inglaterra revelou ter acreditado até certa altura que a sua mãe, Diana, fingiu a morte num acidente de viação em Paris, França, em agosto de 1997.

O filho do Rei Carlos lll esteve à conversa com Anderson Cooper no programa “60 Minutos” (CBS) para falar sobre a vida pessoal, numa entrevista promocional ao livro “Na Sombra”, lançado por Harry.

O duque de Sussex contou que, durante vários anos, não quis acreditar que a progenitora estava morta. “Recusei-me a aceitar que ela tinha desaparecido”, confessou o irmão mais novo do príncipe William.

Quando tinha 23 anos, Harry esteve em Paris e aproveitou para visitar o túnel onde o veículo em que a mãe seguia com o companheiro, Dodi Al-Fayed, se despistou, causando a morte dos dois.

Naquele momento, o príncipe contou que pediu ao taxista para passar pelo local à mesma velocidade que a mãe. “Preciso de fazer esta viagem, preciso de percorrer o mesmo percurso”, recordou.

No livro “Na Sombra”, o marido de Meghan Markle revelou que teve uma discussão com o irmão na qual acabou por ser agarrado pelo colarinho e atirado ao chão. “Caí na tigela do cão, que se partiu nas minhas costas, os pedaços a cortarem-me”, relatou.

“Fiquei ali por um momento, atordoado, então levantei-me e disse-lhe para sair”, lembrou Harry.