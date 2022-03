Hugh Grant apoia príncipe Harry: “A imprensa assassinou-lhe a mãe”

Hugh Grant defendeu a decisão de o príncipe Harry e Meghan Markle se afastarem das funções da realeza britânica, ao anunciarem a intenção de “recuar” enquanto membros seniores.

O ator britânico revelou apoiar o neto da rainha Isabel II, alegando que foi a imprensa tabloide que provocou a morte da princesa Diana, em 1997, enquanto a perseguiam em Paris.

“A imprensa tabloide efetivamente assassinou-lhe a mãe, agora está a desfazer a mulher dele em pedaços”, afirmou Hugh Grant, em entrevista com Andy Cohen, no programa “Radio Andy”. “Julgo que, como homem, o trabalho dele é proteger a família, por isso estou do lado dele”, acrescentou.

Há uma semana, os duques de Sussex anunciaram a intenção de “recuar” dos deveres enquanto membros seniores da família real do Reino Unido, para se tornarem “financeiramente independentes” da rainha.

“Depois de muitos meses de reflexão e discussões internas, decidimos fazer uma transição este ano para começarmos a construir um novo papel progressivo nesta instituição. Queremos recuar enquanto membros seniores da família real e trabalhar para nos tornarmos financeiramente independentes”, declararam os duques de Sussex, numa publicação feita através da conta do casal na rede social Instagram.