Irmão de Meghan Markle entra em “Big Brother Vip” e arrasa a duquesa

Thomas Markle Jr, o meio-irmão de Meghan Markle, vai participar na edição australiana “Big Brother Vip” e arrasou a duquesa de Sussex.

A mulher do príncipe Harry está envolvida numa nova polémica. Thomas Markle Jr, foi anunciado como uma das personalidades que irá participar no reality show “Big Brother Vip”, na versão australiana e, num teaser publicado na conta do Twitter do formato, o novo concorrente acusou a meia-irmã de ser “superficial”.

“Sou irmão de Meghan Markle. Eu sou o irmão mais velho de todos eles. Eu disse ao príncipe Harry, acho que ela vai arruinar sua vida. Ela é muito superficial”, afirmou o meio-irmão da duquesa.

A ex-atriz e os meios-irmãos, Thomas e Samantha, nunca foram próximos, mas afastaram-se ainda mais quando o pai e os meios-irmãos não foram convidados para o casamento com o príncipe Harry.