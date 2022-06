Isabel II surpreende ao aparecer à varanda do palácio no último dia do Jubileu

A rainha Isabel II de Inglaterra surpreendeu neste domingo os ingleses ao aparecer de surpresa à varanda do Palácio de Buckingham, no encerramento do Jubileu.

Depois de, segundo fontes do palácio, se ter sentido “desconfortável” nas duas aparições públicas no início das celebrações do Jubileu, Isabel II apareceu na tarde deste domingo à varanda do Palácio de Buchingham para o encerramento dos festejos dos 70 anos do seu reinado.

Aos 96 anos, vestida de verde, a monarca surgiu ao lado dos príncipes Carlos e William e das suas mulheres e filhos.

Antes de recolher ao interior do palácio a monarca acenou às milhares de pessoas e ouviu o hino “God Save the Queen”.

Ao longo do dia, Londres recebeu um desfile de várias horas, nas quais foram exibidas várias áreas destes 70 anos e reinado.

O desfile reuniu cinco mil pessoas, do Reino Unido e da Commonwealth.

O culminar das festiviudades foi a interpretação de Ed Sheeran da versão do sucesso de 2017 “Perfect”.