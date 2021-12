Kate Middleton cumpre promessa feita a criança de cinco anos

Kate Middleton cumpriu a promessa feita a uma criança de cinco anos com quem se encontrou Palácio de Holyrood, em Edimburgo.

A mulher do príncipe William tinha prometido a Mila Sneddon, durante um telefonema antes do encontro, que iria utilizar um vestido cor-de-rosa como o das princesas. Isto porque a criança queria que as duas estivessem vestidas de igual no encontro.

Nas imagens que foram divulgadas do encontro, desta quinta-feira, 27 de maio, pode ver-se Kate Middleton com um vestido cor-de-rosa e Milla Sneddon com um guarda-roupa semelhante.