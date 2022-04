Kate Middleton está em isolamento após contacto com infetado com covid-19

Kate Middleton está em isolamento profilático desde sexta-feira após ter estado em contacto com um caso positivo à covid-19.

O Palácio de Kensington confirmou esta segunda-feira que a duquesa de Cambridge estará em isolamento durante dez dias após uma visita a Wimbledon, onde alguém no evento testou positivo.

A mulher do príncipe William já tomou as duas doses da vacina e “não regista quaisquer sintomas, mas está a seguir todas as indicações do governo e está em isolamento em casa”.

Devido ao isolamento, Kate Middleton não poderá acompanhar William na celebração dos 73 anos da inauguração do NHS – Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, na Catedral de São Paulo em Londres.