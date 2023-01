Kate Middleton explica o segredo para manter a boa forma

Kate Middleton explicou o segredo para manter a boa forma entre os compromissos reais e os três filhos, George, de nove anos, Charlotte, de sete, e Louis, de quatro.

A mulher do príncipe William revelou que mantém a forma devido às brincadeiras que os filhos têm tido nesta altura. Isto porque o filho mais velho está numa fase em que adora jogar rugby.

“Faço de tudo, aproveito todas as oportunidades para me mexer, mesmo saltar no trampolim com eles antes de irem para a escola”, contou, durante a receção dos atletas da liga inglesa de rugby adaptado.

Kate Middleton adiantou que são uma família competitiva, que anda sempre a correr de uma lado para o outro enquanto brincam.

“Somos um pouco competitivos. Eles adoram fazer desporto e o Louis é louco por rugby. Estão numa idade em que adoram correr de um lado para o outro”, prosseguiu a companheira de William.