Kate Middleton marca presença no aniversário de Carlos III

Kate Middleton já chegou ao Desfile de Aniversário do Rei. O evento real marca a primeira aparição pública da princesa, após o diagnóstico de cancro.

Dia de festa no Reino Unido: acontece este sábado, 15 de junho, o Desfile de Aniversário do Rei e a princesa de Gales já chegou ao Trooping The Colour, apesar de ter falhado o ensaio geral na semana passada.

Diagnosticada com cancro, a mulher de William anunciou a presença no evento real esta sexta-feira, 14 de junho, através de uma mensagem publicada no Instagram.

“Fiquei impressionada com todas as mensagens gentis de apoio e encorajamento nos últimos meses. Realmente fez a diferença para o William e para mim e ajudou-nos a passar por alguns dos momentos mais difíceis”, escreveu.

A fazer quimioterapia preventiva, Kate revelou que “existem dias bons e dias maus” e que o tratamento “vai durar mais alguns meses”. “Estou ansiosa por participar do Desfile de Aniversário do Rei este fim de semana com a minha família e espero juntar-me a alguns compromissos públicos durante o verão, mas sabendo também que ainda não estou fora de perigo”, sublinhou.

Vale recordar que, após um período afastada da agenda pública, a princesa de Gales revelou o diagnóstico em março deste ano.