Kate Middleton pode ser a nova “vítima” da rainha consorte

Depois de ter convidado o ex-marido para a cerimónia de coroação de Carlos III, Camilla Parker-Bowls lançou agora um trunfo contra Kate Middleton.

Camilla Parker-Bowls sempre teve uma relação controversa com Diana de Gales, ex-mulher do filho de Isabel II, Carlos. Segundo a imprensa inglesa, via nela qualidades que não detinha e, por isso, tentava fazer de tudo para deixar a princesa em baixo.

Agora, com Kate Middleton, a história repete-se. A mulher de William, o filho mais velho de Carlos III, é afável, querida pelo povo e simples, características que, segundo os media ingleses, vão contra os gostos de Camilla.

Segundo a revista “Flash”, Camilla até pode ter muitos motivos para não gostar de Kate Middleton, mas o principal será sempre que vê nela a imagem de Diana, “sua eterna rival”.

Diana era a “princesa do povo” e para a rainha consorte, que sempre foi o terceiro elemento da relação, é praticamente impossível alcançar tal estatuto. Em contrapartida, Kate está quase lá. De acordo com os dados revelados, Kate Middleton é, entre os Windsor, a mais popular, com 72 por cento dos votos.

A última jogada de Camilla para afrontar a nora foi prestar o seu apoio a Rose Hanbury, mulher que, pelo se consta, mantém uma relação com o príncipe William. Kate ficou indignada e chegou a confrontar a sogra. Segundo a imprensa britânica, o motivo é que a rainha entende bem o que William e Rose Hanbury vivem, uma vez que ela também a foi a “amante”.

Como se não bastasse, Camilla Parker Bowles convidou Rose Hanbury e o marido para estarem presentes, na Abadia de Westminster, na coroação de Carlos III. Para assistirem ao evento, Camilla atribuiu ao casal um lugar de destaque, reservado apenas para membros reais.

Recorde-se que o irmão de William, Harry, também irá marcar presença na cerimónia de coroação, mas não irá ser acompanhado pela mulher, Meghan Markle, nem pelos filhos.

A cerimónia de coroação do rei Carlos III e da rainha consorte Camilla vai realizar-se a 6 de maio, próximo sábado, e terá lugar na Abadia de Westminster, em Londres.