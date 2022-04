Depois de Harry, Kate Middleton cria prefácio para livro de fotografias

A mulher do príncipe William, Kate Middleton, escreveu o prefácio de um livro de fotografias que estiveram na exposição “Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020”.

Depois de o príncipe Harry ter aceitado o desafio de escrever o prefácio de um livro infantil, a duquesa de Cambridge fez o mesmo para uma obra com as fotografias de uma exibição que retratam momentos do ano passado.

No perfil de Instagram, Kate Middleton divulgou o prefácio aos seguidores, em conjunto com uma imagem sua que também vai aparecer no livro.

“Quando olharmos para a pandemia de covid-19 nas próximas décadas, pensaremos nos desafios que todos enfrentámos: os entes queridos que perdemos, o isolamento prolongado das nossas famílias e amigos e a tensão sobre os nossos trabalhadores chave”, pode ler-se.

“Mas também recordaremos os aspetos positivos: os incríveis atos de bondade, os ajudantes e heróis que surgiram em todas as áreas e de como juntos nos adaptámos a uma nova normalidade”, concluiu.