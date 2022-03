Kate Middleton recebe vacina contra a covid-19: “Imensamente grata”

A mulher do príncipe William, Kate Middleton, admitiu estar “imensamente grata” por ter recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19.

A duquesa de Cambrigde, de 39 anos revelou, este sábado, que recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 no Museu da Ciência de Londres.

“Ontem [sexta-feira] recebi a minha primeira dose da vacina covid-19 no Museu da Ciência de Londres. Estou muito grata a todos os envolvidos. Obrigada por tudo o que estão a fazer”, afirmou Kate Middleton, numa mensagem publicada nas redes sociais do Palácio de Kensington.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout – thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 29, 2021