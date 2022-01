Kate Middleton revela a música favorita do filho mais novo

Kate Middleton revelou, no mais recente compromisso real público, uma das música favoritas do príncipe Louis.

A duquesa de Cambridge desvendou uma curiosidade sobre o filho mais novo durante as celebrações dos 25 anos do projeto Place2Be, do qual é patrona, que se realizaram esta segunda-feira no palácio de Buckingham.

Segundo a revista “Hello!”, a mulher do príncipe William deu os parabéns a duas crianças e afirmou que a música “Parabéns a você” é uma das “favoritas de Louis”.

O irmão de príncipe George, de seis anos, e princesa Charlotte, de quatro, vai completar dois anos em abril deste ano.

