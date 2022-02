Marido de princesa Eugenie em passeio de barco com amigas. Neta de Isabel II em casa com o filho

O marido de princesa Eugenie foi visto num passeio de barco com amigas. Já a neta de Isabel II está em casa com o filho.

Jack Brooksbank, de 35 anos, desfrutou de um passeio de barco na ilha de Capri, em Itália, na companhia de três amigas, enquanto a princesa Eugenie ficou em casa com o filho em comum de ambos, August, de cinco meses.

Brooksbank viajou para o país para participar num evento de caridade repleto de estrelas, mas a mulher, Eugenie, ficou em Windsor a cuidar do primeiro filho de ambos, August, de cinco meses.

O marido da princesa da Inglaterra viajou para Itália para participar num evento enquanto embaixador da marca “Casamigos” de tequila, que decorreu na noite de sexta-feira.

Mas, antes da gala, esteve a bordo de um barco com Rachel Zalis, ex-editora da revista Glamour e diretora global da “Casamigos”, a modelo Maria Buccellati e amanequim Erica Pelosini, que mergulhou em topless.

Eugenie e Jack Brooksbank oficializaram a sua relação amorosa em outubro 2018. O filho em comum do casal nasceu a 10 de fevereiro com 3,670 quilos no Hospital de Portland, em Londres, Inglaterra.