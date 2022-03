Meghan e Harry publicam vídeo do primeiro aniversário do filho

Archie completa esta quarta-feira um ano e Harry de Inglaterra e Meghan Markle publicaram um vídeo no Instagram da ex-atriz.

“Meghan foi filmada a ler uma história a Archie como parte de um vídeo de caridade. Ela escolheu ler “Duck! Rabbit!”, um dos livros preferidos do menino, que completa esta quarta-feira um ano e que foi filmado pelo príncipe Harry”, pode ler-se numa nota no perfil de Instagram de Meghan Markle.

“Este vídeo é um contributo para a instituição ‘Save The Children’s Save With Stories’, que está a apoiar crianças vulneráveis à volta do mundo vítimas de Covid-19”, conclui a nota.