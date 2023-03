Meghan e Harry reagem à expulsão de casa real

Meghan Markle e o príncipe Harry já reagiram à retirada da casa real em Inglaterra, uma medida do rei Carlos III.

Depois de se saber que Frogmore Cottage, em Windsor – a residência oficial do príncipe Harry e de Meghan Markle quando estão em Inglaterra – foi retirada pelo rei Carlos III aos duques de Sussex, o casal, radicado na Califórnia, nos Estados Unidos, já reagiu, através de um comunicado.

“O duque e a duquesa de Sussex foram convidados a desocupar sua residência em Frogmore Cottage”, admitiu um porta-voz do casal.

Em declarações ao “Page Six”, Tom Bower, especialista em realeza britânica, referiu que Harry e Meghan deviam estar à espera desta decisão. “O Harry e a Meghan provocaram-no com o livro do Harry e as entrevistas que ele deu”, disse Bower, numa referência a Carlos III.