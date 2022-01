Meghan convida mãe para viver consigo nos Estados Unidos

Meghan Markle fez questão de convidar a sua mãe, Doria Ragland, para viver consigo em Los Angeles, nos Estados Unidos, em conjunto com o príncipe Harry e o filho, Archie.

A mulher do neto da rainha Isabel ll de Inglaterra pediu à mãe para se mudar lá para casa para ajudar a tomar conta do bebé do casal, tal como avança o jornal britânico de “The Sun”.

Esta mudança terá acontecido, sem qualquer problema, uma vez que Doria Ragland já morava perto do casal. Durante a sua estadia, a progenitora da atriz terá direito às suas instalações pessoais.

De acordo como a mesma publicação, Meghan e Harry ficaram contentes com esta nova situação.

Meghan e Harry vivem numa mansão luxuosa que está avaliada em 16 milhões de euros. A propriedade fica dentro do condomínio privado Berverly Ridge, que perntece ao realizador norte-americano Tyler Perry, que é amigo da ex-atriz.

