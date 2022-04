Meghan Markle acredita que está a ser alvo de vingança por parte da família real por ter abandonado as funções reais a par do seu marido, Harry.

A ex-atriz confessou, durante um conversa com amigos, que a Rainha Isabel ll de Inglaterra está a tomar certas atitudes para consigo e Harry devido ao afastamento do casal da atividade real.

De acordo com a informação avançada pelo “Daily Mail”, que terá conversado com um dos seus amigos, Meghan salientou que o casal foi forçado a fazer uma declaração pública sobre a marca “Sussex Royal”.

A mulher de Harry reforçou ainda que vai continuar a apoiar o seu companheiro à frente de qualquer pessoa e que todas as decisões do casal são pensadas tendo em conta o bem-estar do seu filho, Archie.

Lembre-se que a rainha Isabel ll tinha proibido o casal de utilizar a marca “Sussex Royal” para fazer dinheiro, visto que Meghan e Harry deixaram de ser membros seniores da família real.

LEIA TAMBÉM: