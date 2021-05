Meghan Markle agradece hospitalidade dos canadianos

Meghan Markle agradeceu publicamente, esta terça-feira, a todos os canadianos que a recebeu bem durante o tempo que esteve de férias no Canadá.

Os duques de Sussex terminaram as suas férias e voltaram aos compromissos oficiais. Os dois estiveram presentes no Alto Comissariado do Canadá, em Londres, Inglaterra, como forma de agradecimento.

“Meu Deus, foi um tempo tão incrível aquele que lá passámos e com o nosso filho também. E estar disponível para receber toda aquele calor que experienciámos através das pessoas caminhando apenas e apreciar a beleza do Canadá. Ver o Archie dizer ‘ahh’ quando caminhávamos e perceber o quão impressionante é, significa muito para nós”, relatou.

A ex-atriz foi mais longe ainda. “Que lugar maravilhoso onde vocês vivem. Muito obrigado por receberem-nos – não que algum de vocês tenha algo a ver com isto”, brincou. “Mas o calor e a hospitalidade que vocês nos demonstraram enquanto aqui estivemos foram inacreditáveis, e foi exatamente por isso que escolhemos ir par lá, por isso obrigada”, rematou.

