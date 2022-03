Meghan Markle revela ter sofrido um aborto espontâneo enquanto segurava o filho Archie ao colo

Depois de ter tido o seu primeiro filho, Archie, Meghan Markle sofreu um aborto espontâneo. O episódio aconteceu quando estava com o bebé ao colo.

A mulher do príncipe Harry de Inglaterra revelou o aborto que sofreu em julho, depois de o casal ter deixado o Reino Unido para se mudar para Los Angeles, nos Estados Unidos, tornando-se independentes financeiramente.

“Depois de lhe mudar a fralda (a Archie), senti uma cãibra muito forte. Caí ao chão, com ele nos braços, a cantarolar uma canção para manter-nos calmos. Era uma música alegre para contrastar com a minha intuição de que alguma coisa não estava bem”, contou a ex-atriz no artigo de opinião que escreveu para o jornal “New York Times”.

Meghan Markle adiantou que sabia, no momento em que estava agarrar o seu primeiro filho, que estava a perder o seu segundo, em simultâneo.

“Horas depois estava deitada na cama do hospital a segurar as mãos do meu marido. Senti a humidade das mãos dele e beijei os nós dos dedos que estavam molhados das nossas lágrimas. A olhar para as paredes brancas, os meus olhos brilhavam. Tentei imaginar como é que iríamos recuperar”, prosseguiu.

“Perder um filho significa carregar uma dor quase insuportável, vivida por muitos, mas falada por poucos”, disse. “Ao sermos convidadas a partilhar a nossa dor, damos os primeiros passos em direção à cura”, acrescentou.

A ex-atriz ficou conhecida por integrar a série norte-americana “Suits”. Meghan e Harry casaram-se em maio de 2018, numa cerimónia que aconteceu no Castelo de Windsor. O filho de ambos nasceu no ano seguinte.

No início deste ano, o casal anunciou que ia deixar os deveres reais e mudar-se para a América do Norte, argumentando com “as intrusões insuportáveis e as atitudes racistas da imprensa britânica”. Recentemente, compraram uma casa em Santa Bárbara, na Califórnia.