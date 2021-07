Meghan regressa a Inglaterra após afastamento da família real

AFP

EPA

AFP

EPA

AFP

EPA

Dois meses depois de terem anunciado o abandono das funções reais, Meghan Markle viajou até Londres para se juntar a Harry na entrega dos prémios Endeavour.

A ex-atriz e o neto da rainha Isabel ll mostraram-se sorridentes e cúmplices durante o evento que se realizou, esta quinta-feira, na Mansion House, onde foram recebidos por uma multidão de pessoas.

No entanto, nem todos se mostraram entusiasmados com o regresso do casal, que chegou a ser vaiado.

Na próxima semana, Meghan e Harry irão desempenhar o último ato oficial com membros da realeza, incluindo a rainha Isabel II, o príncipe Carlos e o príncipe William, no serviço anual da Commonwealth, na abadia de Westminster, em Londres, e deixarão de ser considerados como membros seniores da realeza britânica já no próximo dia 31 de março.

LEIA TAMBÉM: