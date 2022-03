Meghan vence no Supremo Tribunal após carta ao pai ter sido publicada

Meghan Markle venceu o caso que tinha no Supremo Tribunal depois de ter apresentado queixa contra a Associated Newspapers Limited (ANL) por ter publicado partes da carta que escreveu ao seu pai em agosto de 2018.

A mulher do príncipe Harry de Inglaterra intentou um processo contra a agência dona do “Mail On The Sunday” e MailOnline por ter divulgado conteúdo da esfera privada, referente à relação com o seu pai, Thomas.

Os cinco artigos em causa foram publicados em fevereiro de 2019. A ex-atriz e os advogados tentaram processar a agência por mau uso de informação privada, direitos de autor e quebra de proteção de dados.

Em janeiro, durante uma audiência que durou dois dias, a equipa de representação de Meghan já tinha alegado que a ANL não tinha qualquer possibilidade de defesa quanto ao mau uso de informação e direitos de autor, pedindo ao juiz que resolvesse a situação para o processo não seguir para tribunal.

O juiz Justice Warby acabou por sumarizar o processo, dando razão à mulher de Harry no que diz respeito ao mau uso de informação privada. “A queixosa tinha a esperança de que o conteúdo desta carta permanecesse privado. Os artigos do ‘The Mail’ interferem com essa esperança”, disse.

“A única justificação sustentável para qualquer interferência era corrigir alguma dúvida relativa à carta. […] A conclusão inevitável é que, à excepção da medida que identifiquei, as divulgações feitas não foram um meio necessário para servir esse propósito. Na maior parte eles não servirem esse propósito de todo. Em suma, as revelações foram, manifestamente, excessivas e, portanto, ilegais”, acrescentou.

No entanto, no que diz respeito às reivindicações relativas aos direitos de autor, o juiz marcou uma audiência para 2 de março para perceber se Meghan quer, ou não, seguir com as acusações.