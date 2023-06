Nasceu o segundo filho da princesa Eugenie

O bebé Ernest, filho da princesa Eugenie e do marido, Jack Brooksbank, veio ao mundo no final do mês de maio.

A família real britânica continua a aumentar. Há mais um bebé na realeza inglesa e, desta vez, por parte da princesa Eugenie e do seu companheiro, Jack Brooksbank.

Mãe pela segunda vez, a princesa deu a novidade ao mundo através da sua página de Instagram onde revela as primeiras imagens do bebé e do irmão.

“O Jack e eu queríamos partilhar a notícia de que tivemos o nosso filho, Ernest George Ronnie Brooksbank, no dia 30 de maio, às 8h49, a pesar 3,220kg”, começou por escrever.

Eugenie partilhou ainda uma foto do filho mais velho de dois anos, August Philip, com o recém-nascido: “O Augie já está a adorar ser irmão mais velho”.

Na mesma publicação a princesa explicou a origem do nome dado ao bebé. “Ele recebeu o nome de seu tetravô George, seu avô George e do meu avô Ronald”, informou.

A princesa Eugenie é filha do príncipe André, irmão do rei Carlos III e Sarah Ferguson, a duquesa de York. É casada com Jack Brooksbank desde 2018.