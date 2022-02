Neta da rainha Isabel ll de Inglaterra pensa em deixar o país

A neta da rainha Isabel ll de Inglaterra pensa em sair do país para ir viver com a família para a Austrália. No entanto, esta mudança não será para já.

Depois de Harry e Meghan se terem mudado temporariamente para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde estão a passar férias com a mãe da duquesa, Doria Ragland, eis que outro casal pondera deixar Londres.

Zara Tindall e o marido, Mike, têm vontade de um dia mudar-se em definitivo para a Austrália. Caso isto aconteça, será apenas quando a atleta britânica de hipismo deixar a competição.

“Seria um pouco difícil viajar. Mas depois disso… sim, creio que se surgir a oportunidade definitivamente pensaríamos nela”, contou a única filha da princesa Ana.

Desde 2012 que as visitas ao território australiano aumentaram porque a cavaleira profissional passou a ser embaixadora da Magic Millions Racing Women.

Recorde-se que Zara e Mike Tindall têm em comum duas filhas: Mia, de cinco anos e Lena, de um.