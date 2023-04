O passado persegue-o: Príncipe Harry acusado de xenofobia

Após ter, alegadamente, proferido insultos xenófobos a um dono de um bar em Sherston, no Reino Unido, o duque de Sussex, que tinha 16 anos, terá sido expulso.

No auge da adolescência, com 16 anos, o príncipe Harry foi expulso de um pub após ter, alegadamente, proferido insultos xenófobos ao dono francês do espaço, Franck Ortet. O sucedido terá acontecido no Rattlebone Inn, em Sherston, local bastante frequentado pelo duque de Sussex.

A história, que já tinha vindo a público no passado, foi lembrada por um correspondente da casa real britânica no seu novo projeto, o livro “Our King”, com recurso a um relato de Clive Goodman, antigo editor do “News of the world”.

Goodman escreveu que “Harry frequentou o Rattlebone Inn, em Sherston, e ficou bêbedo. O Harry foi depois expulso por chamar ao dono francês ‘sapo de m****’”, disse Jobson.

No início deste ano, Franck Ortet contou ao “Daily Mail” que mantinha boas relações com os príncipes Harry e William e que era comum estes tipos de insulto nas interações entre os dois, contudo, frisou que o duque de Sussex tem-se tornado mais antipático com o tempo.

Na noite do alegado comentário, Franck Ortet terá pedido a Harry uma identificação para que lhe pudesse vender bebidas alcoólicas, brincadeira que fazia habitualmente, e este exaltou-se: “Cala-te e faz o teu trabalho”. Já com o amigo sentado ao lado, Harry recorreu ao termo “sapo”, utilizado em inglês para se referir de forma humorística a cidadãos franceses.

“À primeira, não liguei. Às vezes o Harry ficava bêbedo e dizia essas coisas. Depois ri-me, mas ele foi longe demais. Continuou a chamar-me nomes e eu via-o a virar a cabeça para se rir com os amigos”, explicou.

Segundo Ortet, Harry estava a tentar “humilhá-lo” e ele decidiu expulsá-lo: “Nunca mais o vi desde então”.