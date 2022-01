Princesa Beatrice cancela festa de noivado devido a escândalo de príncipe André

A princesa Beatrice de Inglaterra adiou a festa de noivado após o alegado envolvimento de príncipe André num escândalo de assédio sexual.

A filha mais velha do príncipe André viu-se obrigada a adiar a festa de noivado que havia planeado para a próxima semana, num restaurante em Londres, devido à possibilidade dos fotógrafos perseguirem o pai, de acordo com a imprensa internacional.

Assim, Beatrice e o noivo, Edo Mapelli Mozzi, optaram por esperar que a polémica acalme.

Recorde-se o irmão do príncipe Carlos, herdeiro do trono britânico, abandonou funções públicas devido ao alegado envolvimento num escândalo que o relaciona com Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores que se suicidou na prisão.

Durante uma entrevista sobre Epstein, ao canal BBC, o filho da Rainha Isabel II afirmou nunca ter suspeitado do comportamento de Jeffery Epstein e negou ter forçado uma jovem de 17 anos a ter relações sexuais em várias ocasiões, nomeadamente na ilha privada do bilionário norte-americano.

