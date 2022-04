Princesa Beatrice e Edoardo já foram pais da primeira filha

A princesa Beatrice e o companheiro, Edoardo Mapelli Mozzi, já foram pais da primeira filha em comum. A boa-nova foi partilhada nas redes sociais pela Casa Real britânica.

O casal está a viver dias de grande felicidade depois do nascimento do primeiro bebé no sábado, 18 de setembro, no Hospital Chelsea Westminster, em Londres, Inglaterra. Segundo o comunicado, a família está encantada com a chegada do novo membro.

“A princesa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi estão encantados por anunciar a chegada da sua filha, este sábado, dia 18 de setembro, às 23.42 H, no Chelsea Westminster Hospital, em Londres”, lê-se na nota.

“Os avós e bisavós do bebé já foram informados e estão encantados com as notícias. A família gostaria de agradecer ao staff do hospital pelo excelente atendimento. Sua Alteza Real e a bebé estão bem e o casal está ansioso por apresentar a filha ao irmão mais velho, Christopher”, rematou a casa real.

Lembre-se que o empresário italiano já é pai de um filho mais velho, Christopher, fruto de uma relação anterior.