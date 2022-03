Princesa Beatrice está grávida pela primeira vez

Beatrice está grávida pela primeira vez. O bebé é fruto do casamento de quase um ano entre a princesa e Edoardo Mapelli Mozzi.

Depois de terem oficializado a relação amorosa em julho do ano passado, num evento em que estiveram alguns familiares, Beatrice e Edoardo preparam-se para receber o primeiro filho em comum.

“Sua Alteza Real, a Princesa Beatrice e o Sr. Edoardo Mapelli Mozzi estão muito felizes por anunciarem que esperam um bebé no outono deste ano. A rainha já foi informada e as duas famílias estão encantadas com a notícia”, revelou a Casa Real inglesa no perfil de Instagram.

Este é o primeiro filho da princesa, porém, Edoardo Mapelli Mozzi já é pai de um filho mais velho, que nasceu durante uma relação terminada.